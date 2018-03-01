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По обвинению в убийствах в Узбекистане арестовали бывшего куратора тюрем

42-летнего полковника Тоймуроза Алимова, выполнявшего спецзадания экс-заместителя председателя Службы национальной безопасности Узбекистана Шухрата Гулямова, который сейчас отбывает пожизненное заключение, арестовали в Ташкенте. Об этом сообщило радио «Озодлик» со ссылкой на собственные источники.

По его данным, в отношении Тоймуроза Алимова, работавшего заместителем начальника ликвидированного в феврале Управления Службы национальной безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, выдвинуты обвинения по статьям 97 («Умышленное убийство»), («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти») и 230 («Привлечение невиновного к ответственности») УК РУз.

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По данным источника, приближенного к следствию, подозреваемого арестовали по запросу Военной прокуратуры Узбекистана и доставили в следственный изолятор МВД.

Руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов говорит, что Тоймуроз Алимов регулярно пытал заключенных в тюрьмах Узбекистана. По его словам, полковник является фигурантом дела «по ликвидации нежелательных лиц, находившихся под контролем спецслужб, и свидетелей событий, которые должны были храниться в тайне».

Как сообщил один из сотрудников МВД Узбекистана, на протяжении последних четырех месяцев следователи СНБ расследуют преступления «по ликвидации» заключенных в тюрьмах Узбекистана, осуществленных по приказу Шухрата Гулямова — бывшего первого заместителя председателя СНБ.

По словам правозащитника Сурата Икрамова, у него есть данные о том, что «десятки заключенных физически ликвидированы группой Тоймураза Алимова».
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