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Происшествия

В Ошской области отравились 14 человек

В городе Узгене Ошской области от пищевого отравления пострадали 14 человек, в том числе 4 ребенка. Об этом со ссылкой на Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, накануне, 12 марта, за медицинской помощью обратились девять человек, сегодня — еще пять. В настоящее время трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен в реанимационное отделение.

По предварительным данным, люди отравились домашним консервированным овощным салатом.

Отобраны пробы для лабораторного исследования. Проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее в селе Савай Кара-Суйского района в больницу с ботулизмом попали 17 человек. Два ребенка скончались.
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