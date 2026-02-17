14:54
Общество

В 2025 году в Ошской области введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия школы в селе Жылалды Узгенского района.

Глава кабмина отметил, что старое здание школы прослужило селу 50 лет, на строительство нового здания из республиканского бюджета было выделено 152 миллиона сомов. В эксплуатацию введено новое здание школы на 275 мест с современными учебными аудиториями, библиотекой, столовой, необходимой инфраструктурой и оборудованием.

«Образованный народ — главное богатство нашего государства. Сегодня миром управляют не силой, а знаниями. В целях создания всех условий для предоставления нашим гражданам достойного образования и хорошего воспитания, мы также не отстаем от мировых тенденций и находимся на пути устойчивого развития сферы образования.

Одним из приоритетных направлений политики, проводимой президентом КР, является повышение качества обучения и создание соответствующих условий. Сегодня в республике усиливается забота о детях со стороны государства, строится и вводится в эксплуатацию множество новых современных школ», — сказал Адылбек Касымалиев, добавив, что только в 2025 году в Ошской области было введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ.

В своей речи председатель кабинета министров, обращаясь к учителям, подчеркнул, что развитие страны возможно только при повышении качества образования, и для этого государство создает условия, одним из которых является повышение заработной платы учителей с апреля этого года.

«Сегодня возможности бюджета позволяют повысить заработную плату учителям, врачам и работникам культуры. За последние годы заработная плата работников образования увеличивается уже второй раз. Строящиеся школы и реформа заработной платы должны сочетаться с высоким качеством обучения», — заключил Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362376/
