Происшествия

Аламан улак обернулся свалкой: организаторам выписан штраф, идет уборка

После проведения масштабного аламан улака в Узгенском районе были зафиксированы многочисленные случаи беспорядочного выброса мусора. Территория, где проходило народное мероприятие, оказалась значительно загрязнена отходами, что вызвало реакцию надзорных органов.

По данным Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора, в адрес айыльных аймаков Баш-Добо и Торт-Куль направлены официальные письма с требованием организовать уборку территории и устранить последствия загрязнения.

минприроды
Фото минприроды

Кроме того, одному из организаторов мероприятия — Жанышу Ниязову — был назначен административный штраф в размере 5 тысяч 500 сомов на основании статьи 115/1 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

В настоящее время очистка территории проводится организаторами совместно с местными жителями и представителями органов власти. Работы включают сбор мусора, вывоз отходов и восстановление санитарного состояния площадки.

Министерство природных ресурсов призвало организаторов массовых мероприятий строго соблюдать экологические требования, подчеркивая, что подобные нарушения наносят ущерб природе и создают негативные последствия для местных сообществ.
