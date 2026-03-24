Общество

Базар переносят — в Узгене начали строить новый рынок «Береке»

В Узгенском районе началось строительство нового центрального рынка «Береке». Об этом сообщили в районной администрации.

По ее данным, объект возводится в айыльном аймаке Торт-Кол. В настоящее время территория под строительство очищается от незаконных построек, ведутся работы по ограждению участка.

Отмечается, что перенос базара связан с необходимостью упорядочения торговли и создания современных условий для предпринимателей и покупателей.

Аким района Каныбек Апбасов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367246/
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
«Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
