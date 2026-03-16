Центральный рынок Узгена переедет в село Торт-Кол в течение года

Центральный рынок города Узген будет полностью перенесен на новую локацию в течение ближайшего года. Для строительства современного торгового комплекса в селе Торт-Кол уже выделено 14 гектаров земли, сообщили в районной администрации.

Новый рынок рассчитан на 4 тысячи торговых мест, а для удобства посетителей там построят современный 5-этажный паркинг.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Согласно условиям, доходы от работы нового рынка будут распределяться между частными инвесторами и айыл окмоту. Ожидается, что благодаря этому налоговому поступлению сельская управа сможет выйти из категории дотационных регионов.

Нынешний рынок в центре Узгена не только создавал постоянные заторы на дорогах, но и практически не приносил доходов в городскую казну. По данным администрации, его эффективность для бюджета оказалась крайне низкой.

«При общем бюджете Узгена в 169 миллионов сомов за 2025 год, доходы от рынка составили всего 1,5 миллиона сомов. Фактически поступления от огромного базара не дотягивают даже до одного процента», — подчеркнули в ведомстве.