Общество

Центральный рынок Узгена переедет в село Торт-Кол в течение года

Центральный рынок города Узген будет полностью перенесен на новую локацию в течение ближайшего года. Для строительства современного торгового комплекса в селе Торт-Кол уже выделено 14 гектаров земли, сообщили в районной администрации.

Новый рынок рассчитан на 4 тысячи торговых мест, а для удобства посетителей там построят современный 5-этажный паркинг.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Согласно условиям, доходы от работы нового рынка будут распределяться между частными инвесторами и айыл окмоту. Ожидается, что благодаря этому налоговому поступлению сельская управа сможет выйти из категории дотационных регионов.

Нынешний рынок в центре Узгена не только создавал постоянные заторы на дорогах, но и практически не приносил доходов в городскую казну. По данным администрации, его эффективность для бюджета оказалась крайне низкой.

«При общем бюджете Узгена в 169 миллионов сомов за 2025 год, доходы от рынка составили всего 1,5 миллиона сомов. Фактически поступления от огромного базара не дотягивают даже до одного процента», — подчеркнули в ведомстве.
Материалы по теме
В Узгене выявлен факт незаконного оформления гражданина в качестве работника
В 2025 году в Ошской области введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ
В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов
Аламан улак обернулся свалкой: организаторам выписан штраф, идет уборка
В Ошской области водитель направлялся на аламан улак и сорвался в овраг
После аламан улака в Узгене поле оказалось завалено мусором
Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Хиджама для младенца: как вера в «народное лечение» привела к трагедии в Узгене
В Узгене закроют кафе без парковок
Камчыбек Ташиев и его сын построили дома двум семьям Узгенского района
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финграмотности в&nbsp;регионах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финграмотности в регионах
