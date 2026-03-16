В Узгене выявлен факт незаконного оформления гражданина в качестве работника

В Узгенском районе выявлен факт незаконного оформления гражданина в качестве работника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Узгенского района Ошской области, установлено, что должностные лица одного из дошкольных образовательных учреждений района, используя паспортные данные гражданина К.Б., путем обмана формально оформили его в качестве работника, осуществляли от его имени социальные отчисления и присваивали начисленную заработную плату.

В результате указанных действий выплата государственного пособия «Үй-бүлөгө көмөк», назначенного гражданину К.Б. на четверых несовершеннолетних детей как нуждающемуся, была прекращена.

По данному факту прокуратурой Узгенского района возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время проводятся следственные действия.