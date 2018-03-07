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Происшествия

Милиция задержала женщину, забиравшую телефоны и украшения. Пугала порчей

Сотрудники милиции Каракола задержали 42-летнюю гражданку Республики Узбекистан, которая под предлогом снятия порчи выманивала у своих жертв ювелирные изделия и мобильные телефоны. Об этом сообщило УВД региона.

Так, по данным ведомства, придя домой к 45-летней жительнице областного центра и войдя к ней в доверие, злоумышленница предложила женщине снять порчу. Во время проведения обряда подозреваемая в мошенничестве завладела мобильными телефонами различных марок.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Ведутся следственные мероприятия.

По мнению сотрудников милиции, задержанная могла работать в паре со своими знакомыми, которые также доставлены в городской отдел внутренних дел. Проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.

ОВД Каракола обращается к гражданам: если вы стали жертвой этой женщины, позвоните по телефонам 0500515115 или 102.
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