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Происшествия

Растрата на почти 12 миллионов сомов выявлена в Вооруженных силах Кыргызстана

В Кыргызстане выявлена растрата на почти 12 миллионов сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, проведенной совместно с Военной прокуратурой республики проверкой законности и целевого расходования бюджетных средств при строительстве и ремонте для ВС выявлены факты необоснованного завышения объемов расхода строительных материалов, незаконного перечисления бюджетных средств, а также госзакупок в нарушение требований бюджетного законодательства.

В результате преступных действий должностных лиц Государственного комитета по делам обороны и ГП «Аскер курулуш» государству причинен ущерб в особо крупном размере, предварительная сумма - 11 миллионов 988 тысяч сомов.

Генеральной прокуратурой КР в отношении должностных лиц Государственного комитета по делам обороны и госпредприятия «Аскер курулуш» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением), 306 (осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) и 308 (незаконное использование бюджетных средств) УК КР.

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