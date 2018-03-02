На Иссык-Куле подрядчики не достроили поливную сеть на 6 миллионов сомов

В Иссык-Кульской области при строительстве и ремонте ирригационной системы Ассоциации водопользователей подрядчики не доделали работу на сумму более шести миллионов сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).
По ее данным, ГСБЭП выявила факт злоупотребления полномочиями отдела по реализации проекта улучшения сельскохозяйственной производительности и питания Департамента водного хозяйства и мелиорации Минсельхоза. Нарушения допущены при приемке выполненных работ.
В декабре 2014 года Департаментом проведен тендер на строительство и ремонт ирригационной системы АВП. Победителем признали консорциум двух компаний. Они должны были выполнить работы до 1 апреля 2017 года.
28 февраля 2018 года возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций, мошенничество и подделку, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Ведется расследование.
Департамент перечислил подрядчикам более 20 миллионов сомов, но они не выполняли заявленные работы. Тем не менее должностные лица департамента, осуществляющие технадзор, поставили подписи в актах выполненных работ.ГСБЭП