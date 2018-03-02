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Происшествия

На Иссык-Куле подрядчики не достроили поливную сеть на 6 миллионов сомов

В Иссык-Кульской области при строительстве и ремонте ирригационной системы Ассоциации водопользователей подрядчики не доделали работу на сумму более шести миллионов сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

По ее данным, ГСБЭП выявила факт злоупотребления полномочиями отдела по реализации проекта улучшения сельскохозяйственной производительности и питания Департамента водного хозяйства и мелиорации Минсельхоза. Нарушения допущены при приемке выполненных работ.

В декабре 2014 года Департаментом проведен тендер на строительство и ремонт ирригационной системы АВП. Победителем признали консорциум двух компаний. Они должны были выполнить работы до 1 апреля 2017 года. 

Департамент перечислил подрядчикам более 20 миллионов сомов, но они не выполняли заявленные работы. Тем не менее должностные лица департамента, осуществляющие технадзор, поставили подписи в актах выполненных работ.

ГСБЭП
28 февраля 2018 года возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций, мошенничество и подделку, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Ведется расследование.
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