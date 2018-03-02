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Происшествия

Минсельхоз Кыргызстана незаконно продал детский сад

В 2002 году Министерством сельского и водного хозяйства КР в нарушение закона продано сельско-хозяйственному кооперативу «Ч.С.» здание детского сада «Аленка». Об этом сообщил отдел информации
Генеральной прокуратуры.

По его данным, прокуратурой Московского района проведена проверка исполнения требований Закона «О муниципальной собственности на имущество» и земельного законодательства в Предтеченском айыл окмоту.

В июне 2012 года прокуратура Московского района обратилось с иском в суд о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о праве собственности на объект. Судебное разбирательство прекращено, так как председатель кооператива «Ч.С.» пояснил, что детский сад передан на баланс айыл окмоту.

Однако в 2014 году решением айыл окмоту право частной собственности на детский сад признано за кооперативом «Ч.С.».

По результатам проверки надзорным органом Московского района главе Предтеченского айыл окмоту внесено представление об устранении нарушений, на основании которого ранее принятые решения отменены и приведены в соответствии с законом.

Как сообщается, согласно отчету независимого оценщика, стоимость здания дошкольного образовательного учреждения «Аленка» с прилегающим земельным участком составляет 5 миллионов 221 тысячу сомов.
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