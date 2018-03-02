Пьяный мужчина посадил в машину попутчиков и разбился. Его осудили на 10 лет

Ысык-Атинский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 39-летнего уроженца Чуйской области Олега Г., обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом говорится в приговоре суда.

«15 октября прошлого года в селе Новопокровка Ысык-Атинского района, управляя машиной в нетрезвом состоянии, он посадил в авто попутчиков, а потом, не справившись с управлением, врезался в дерево. В результате два пассажира получили различные травмы головы и скончались на месте. Еще двоих госпитализировали в больницу города Канта», — указывается в суде.

Чуйский областной суд оставил приговор первой инстанции в силе.