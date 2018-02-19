В Узбекистане сняли с учета более 18 тысяч религиозных экстремистов

В результате рассмотрения обращений раскаявшихся участников религиозно-экстремистских организаций со специального учета сняли более 18 тысяч граждан Узбекистана. Об этом заявил министр внутренних дел РУз Пулат Бобожонов, сообщил «Интерфакс».

По его словам, по поручению президента Шавката Мирзиеева в ведомстве налажена практика изучения «обращений раскаяния» граждан, вовлеченных в различные религиозные течения.

Читайте по теме Террористические и экстремистские организации, запрещенные в Кыргызстане. Список

«Документы в отношении каждого вовлеченного в экстремистские религиозные течения изучаются с учетом мнений представителей духовенства, органов самоуправления граждан, родственников и соседей. На этом основании комиссия выносит решение. В результате только в 2017 году со специального учета сняли более 18 тысяч таких лиц», — рассказал министр.

Власти Узбекистана в 2017 году приступили к выполнению программы по реабилитации экстремистов и их возвращению к мирной жизни, чтобы они не оставались озлобленными и изолированными от общества. Им оказывают содействие в трудоустройстве, вовлекают в общественную деятельность.