13:27
-2
USD 68.17
EUR 84.51
RUB 1.21
Происшествия

Группа воров задержана в Чуйской области

В Чуйской области задержана группа квартирных воров. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 7 февраля в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о краже в одном из домов в селе Кок-Джар. Неизвестные проникли в дом 68-летнего Т.М.

Злоумышленники через подвал поднялись на третий этаж, взломали сейф и украли $122 тысячи, 450 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.

Сотрудникам ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского РОВД стоило больших усилий выйти на подозреваемых. 19 февраля по подозрению в совершении преступления задержан житель Бишкека К.И., 1998 года рождения. А затем еще двое подозреваемых — Д.В., 1991 года рождения, и А.Н., 1994 года рождения, жители города Кара-Балты.

При обыске дома основного подозреваемого обнаружено большое количество денежных средств.

В ходе следствия установлена причастность задержанных к еще одной краже золотых изделий в селе Лебединовка. Задержанные водворены в изолятор временного содержания УВД города Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка:
просмотров: 1100
Версия для печати
Материалы по теме
Более полумиллиона долларов бросил неизвестный на кыргызско-узбекской границе
Кыргызстанец в Москве грабил пассажиров на вокзале
В Кыргызстане за кражу DVD-плеера из детсада мужчину осудили на шесть лет
Ранившего милиционера мужчину до сих пор не нашли
Стрелявший в милиционера мужчина ранее находился в розыске
В Бишкеке неизвестный ранил милиционера
В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Второго ищут
Золото на 300 тысяч сомов украли у сельчанки. Подозреваемые задержаны
В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон
Мужчине предложили выбрать патрон, которым его убьют. Он попытался повеситься
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержан террорист-смертник В Кыргызстане задержан террорист-смертник
В&nbsp;Бишкеке жестоко убили молодую женщину В Бишкеке жестоко убили молодую женщину
Более полумиллиона долларов бросил неизвестный на&nbsp;кыргызско-узбекской границе Более полумиллиона долларов бросил неизвестный на кыргызско-узбекской границе
Камчи Кольбаеву запретили въезд в&nbsp;Россию Камчи Кольбаеву запретили въезд в Россию
Бизнес
Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет? Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет?
Пользователи сети о&nbsp;популярном тарифе &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom Пользователи сети о популярном тарифе «Элдик Интернет» от MegaCom
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона