Группа воров задержана в Чуйской области

В Чуйской области задержана группа квартирных воров. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 7 февраля в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о краже в одном из домов в селе Кок-Джар. Неизвестные проникли в дом 68-летнего Т.М.

Злоумышленники через подвал поднялись на третий этаж, взломали сейф и украли $122 тысячи, 450 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.

Сотрудникам ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского РОВД стоило больших усилий выйти на подозреваемых. 19 февраля по подозрению в совершении преступления задержан житель Бишкека К.И., 1998 года рождения. А затем еще двое подозреваемых — Д.В., 1991 года рождения, и А.Н., 1994 года рождения, жители города Кара-Балты.

При обыске дома основного подозреваемого обнаружено большое количество денежных средств.

В ходе следствия установлена причастность задержанных к еще одной краже золотых изделий в селе Лебединовка. Задержанные водворены в изолятор временного содержания УВД города Бишкека. Следствие продолжается.