Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина, склонявший девушек к употреблению мефедрона

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в склонении к употреблению наркотических средств в Ленинском районе Бишкека.

Как сообщили в пресс-службе РУВД, в дежурную часть через службу 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Матыева неизвестный молодой человек предоставляет девушкам наркотическое вещество — мефедрон. Заявитель рассказал, что его племянница находится по указанному адресу, и, по ее словам, ей также предложили данное вещество.

На место выехал наряд милиции. Информация подтвердилась. В отделение доставлены трое граждан — две девушки и молодой человек.

По данным правоохранителей, в ходе проверки установлено, что по указанному адресу употреблялись несколько видов наркотических средств. Это подтверждено актом медицинского освидетельствования. Также собраны материалы, указывающие на склонение к употреблению наркотиков.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 287 «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ, а равно публичные призывы к их употреблению и реклама» УК КР.

Подозреваемый К.Ж., 1992 года рождения, в порядке статьи 96 УПК водворен в изолятор временного содержания ГУВД столицы. Расследование продолжается.

В милиции напомнили, что уголовная ответственность наступает не только за незаконные оборот и употребление наркотиков, но и за склонение других лиц к их употреблению.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными к своему окружению, а родителей — уделять особое внимание образу жизни и кругу общения детей и своевременно реагировать на тревожные сигналы.
