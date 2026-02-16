Охранники клуба «Булки» задержаны за драку с посетителем

В Бишкеке задержаны иностранные граждане, подозреваемые в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По данным милиции, с письменным заявлением в районное управление обратился гражданин С.Е. Он просил принять меры в отношении охранников ночного клуба «Булки», которые, по его словам, 30 января 2026 года около 05.00 нанесли ему телесные повреждения.

Фото ГУВД

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики. Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» сотрудники милиции задержали подозреваемых — Т.О., 2005 года рождения, и Ж.Р., 2006 года рождения. Оба доставлены в следственную службу и в порядке статьи 96 УПК КР водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Следственные действия продолжаются.