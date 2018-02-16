Установлена личность упавшего с крыши в Санкт-Петербурге кыргызстанца

Полиция установила личность кыргызстанца, 14 февраля упавшего с крыши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Посольстве Кыргызстана в России.

По их данным, это Т.А.Х., 1989 года рождения, уроженец села Таш-Курган Кадамджайского района Баткенской области, работавший дворником в Жилкомсервисе №3 Центрального района Санкт-Петербурга.

Причиной падения могло стать несоблюдение кыргызстанцем техники безопасности.

Тело находится в морге. Найден земляк погибшего, его проконсультировали. Посольство готово помочь при транспортировке груза-200 на родину.

По дипломатическим каналам в следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу направлен официальный запрос.