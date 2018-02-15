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Происшествия

Кыргызстанец в Москве грабил пассажиров на вокзале

Полицейские задержали гражданина Кыргызстана, который обкрадывал пассажиров на Белорусском вокзале. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 35-летний кыргызстанец, не имевший постоянной работы и официальной регистрации, прибыл на вокзал для ночлега. Он увидел женскую сумочку, выпавшую из рук спящей хозяйки. В итоге злоумышленник украл 12 тысяч рублей и мобильный телефон.

Через 30 минут он украл телефон, оставленный на стойке для зарядки его владельцем.

Внешность злоумышленника стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Следующей ночью его задержали и доставили в дежурную часть.
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