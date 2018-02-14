У Boeing в воздухе развалился двигатель, пассажиры сняли это на видео

Пассажиры Boeing, летевшего из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали в Интернете видео и фото, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над Тихим океаном.

«Самый страшный полет в моей жизни», — призналась одна из пользователей Twitter, опубликовавшая снимки сломанного двигателя.

В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель, причина пока не установлена. Пилоты смогли посадить авиалайнер, никто не пострадал.