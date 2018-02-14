21:59
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Происшествия

У Boeing в воздухе развалился двигатель, пассажиры сняли это на видео

Пассажиры Boeing, летевшего из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали в Интернете видео и фото, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над Тихим океаном.

«Самый страшный полет в моей жизни», — призналась одна из пользователей Twitter, опубликовавшая снимки сломанного двигателя.

В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель, причина пока не установлена. Пилоты смогли посадить авиалайнер, никто не пострадал.
Ссылка:
просмотров: 2745
Версия для печати
Материалы по теме
В США лось столкнулся с вертолетом и сбил его
Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне
В США зампрокурора застрелил обвиняемого подростка во время суда
Перед аварийной посадкой самолет из Оша совершил несколько кругов в небе
Американский рыбак хотел спасти акулу и едва не поплатился за это
Нелюбимые и убитые. 16 жестоких преступлений 2017 года в отношении детей
Более 100 человек пострадали при крушении поезда в США
В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет
В США задержали пассажирку самолета, угрожавшую убить всех попутчиков
В Филадельфии из-за водки на 10 часов перекрыли шоссе
Популярные новости
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;городе&nbsp;Ош сидящий в&nbsp;колонии мужчина обманул людей на&nbsp;600 тысяч сомов В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов
Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их&nbsp;сына избили Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их сына избили
Бизнес
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных