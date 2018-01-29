В полку спецназначения «Шумкар» вновь выявили растрату. Третью за месяц

Сотрудники СВР МВД Кыргызстана и Генеральной прокуратуры выявили факт незаконного перечисления и присвоения средств при выплате отпускных вновь принятым сотрудникам полка спецназначения «Шумкар» в Балыкчи. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

За 2016 год таким образом присвоили 479 тысяч 800 сомов.

Проведено служебное расследование, по итогам которого сотрудник обеспечения отдельной роты уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, командир вышеуказанного подразделения майор милиции наказан в дисциплинарном порядке.

Дальнейшее пребывание в органах внутренних дел сотрудников ПСН МВД КР (Балыкчи), допустивших нарушения, будет рассматриваться по итогам следствия.



Напомним, это третья проверка за месяц. После первых двух проверок уволены шесть сотрудников МВД.