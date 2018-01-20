45 автомобилей премиум-класса, угнанных в странах ЕАЭС, задержаны в Кыргызстане

МВД сообщает о 45 автомобилях премиум-класса, угнанных из стран ЕАЭС и выявленных в Кыргызстане.

В ведомстве уточняют, что расследуется целый ряд уголовных дел по фактам угона и легализации иномарок в КР.

Среди 45 машин кроссоверы и внедорожники Lexus, Toyota, Mercedes-Benz, седаны Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen. 82 процента авто из изъятых оказались с измененными VIN-кодами.

По оперативным данным, на территории России угонами автомашин занимается устойчивая преступная группа, состоящая из граждан России — уроженцев Кыргызстана, постоянно проживающих в РФ.

Они изготовливают поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств для последующей легализации автомашин в странах ЕАЭС.

В МВД проинформировали, что похищенные автомашины незаконным путем вывозились из России в Казахстан, где при сопровождении граждан Казахстана перегонялись до границы с Кыргызстаном. Затем при содействии некоторых чиновников автомашины незаконным путем пересекали границу Кыргызстана и передавались преступной группе из числа граждан КР.

На территории Кыргызстана производилось механическое изменение идентификационного номера рамы, кузова (VIN) и двигателя.