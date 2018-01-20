18:07
+1
USD 69.34
EUR 85.18
RUB 1.23
Происшествия

45 автомобилей премиум-класса, угнанных в странах ЕАЭС, задержаны в Кыргызстане

МВД сообщает о 45 автомобилях премиум-класса, угнанных из стран ЕАЭС и выявленных в Кыргызстане.

В ведомстве уточняют, что расследуется целый ряд уголовных дел по фактам угона и легализации иномарок в КР.

Среди 45 машин кроссоверы и внедорожники Lexus, Toyota, Mercedes-Benz, седаны Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen. 82 процента авто из изъятых оказались с измененными VIN-кодами.

По оперативным данным, на территории России угонами автомашин занимается устойчивая преступная группа, состоящая из граждан России — уроженцев Кыргызстана, постоянно проживающих в РФ.

Они изготовливают поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств для последующей легализации автомашин в странах ЕАЭС.

В МВД проинформировали, что похищенные автомашины незаконным путем вывозились из России в Казахстан, где при сопровождении граждан Казахстана перегонялись до границы с Кыргызстаном. Затем при содействии некоторых чиновников автомашины незаконным путем пересекали границу Кыргызстана и передавались преступной группе из числа граждан КР.

На территории Кыргызстана производилось механическое изменение идентификационного номера рамы, кузова (VIN) и двигателя.

По данным МВД, при непосредственном участии работников ГРС злоумышленники производили окончательную регистрацию угнанных автомашин.

Ссылка:
просмотров: 839
Версия для печати
Материалы по теме
Таксист из Кыргызстана сбил в России женщину
В России на АЗС обнаружили компьютерные вирусы. Они позволяли недоливать топливо
Нападение на школу в Бурятии совершили девятиклассники. Один из них в больнице
Вновь нападение в российской школе. На этот раз с топором и коктейлем Молотова
На западе Казахстана сгорел автобус. Погибли 52 человека
Зачем и почему? Психически нездоровой женщине выдали водительские права
Казахстанец, которому запрещен выезд из страны, пытался попасть в Кыргызстан
Пьяная пятилетняя девочка гуляла по Омску, пока ее не подобрали прохожие
В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан
Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Популярные новости
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Супруги политиков захватили здание правления Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Супруги политиков захватили здание правления
Известный кыргызский певец за&nbsp;избиение отца убийцы своего сына получил приговор Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор
Число пострадавших во&nbsp;время резни в&nbsp;российской школе достигло 15&nbsp;человек Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему