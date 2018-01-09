Убитые в Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ Сакала

Оба убитых в Москве кыргызстанца являлись членами организованной преступной группировки Улана Токтосунова по прозвищу Сакал. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Один из убитых в Московской области мужчин находился на учете в милиции как член ОПГ.

«Оба погибших являются уроженцами Ошской области. На учете в милиции как член ОПГ состоял Искендер Жолборсов, 1980 года рождения», — проинформировали источники.

Отметим, на одном из фото в Интернете Искендер Жолборсов сидит с криминальным авторитетом Уланом Токтосуновым и другими представителями криминального мира.

Напомним, в Московской области близ аэропорта «Жуковский» найдены трупы граждан Кыргызстана. 29 декабря 2017 года 37-летний Ж.И.Т. и 38-летний М.М.М. вышли из дома и не вернулись. Оба проживали в Москве.