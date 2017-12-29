В Алматы за кражи автомобильных видеорегистраторов задержан кыргызстанец

В Алматы за кражи автомобильных видеорегистраторов задержан гражданин Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Алматы.

Уточняется, что подозреваемый, 1992 года рождения, не имеет постоянного места жительства. Его задержали за ряд краж из чужих автомобилей.

«Как установлено, ранее уже судимый гражданин М. прибыл в Алматы на заработки. Сначала работал разнорабочим, затем вспомнил старое и стал зарабатывать на жизнь преступным путем: разбивал стекла автомобилей, откуда воровал видеорегистраторы и личное имущество владельцев машин. Только по Алмалинскому району установлено пять аналогичных фактов. Начато досудебное расследование по статье «Кража» УК РК», — указывается на сайте ДВД Алматы.