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Трофимова приговорили к четырем годам за разжигание межнациональной розни

Обвиняемого в разжигании межнациональной розни активиста Игоря Трофимова приговорили к четырем годам лишения свободы. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

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«Суд признал Трофимова полностью виновным по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимый должен в исправительной колонии усиленного режима. Обвиняемый в разжигании межнациональной розни обжаловал данное решение в Бишкекском городском суде. Дело рассматривается по существу во второй инстанции», — отметили в суде.

Напомним, обвинение активисту предъявили в мае текущего года. Он был задержан сотрудниками РУВД Свердловского района. Позже Трофимов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. ЦИК отказал ему в регистрации.
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