В Кыргызстане задержан еще один экстремист

Задержан и водворен в СИЗО-1 Бишкека один из лидеров религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир» К.Н., 1982 года рождения, уроженец Ошской области, временно проживающий в селе Беловодском Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

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По ее данным, 14 декабря сотрудники МВД совместно с ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела по статье 299-2 (приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) УК КР провели обыски по месту жительства 11 активных функционеров экстремистского подполья РЭО «Хизб ут-Тахрир» в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

В ходе санкционированных обысков обнаружена и изъята литература РЭО.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные и следственные мероприятия.