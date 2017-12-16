Отца обвиняемых в теракте в Питере братьев Азимовых выдворили в Кыргызстан

В Кыргызстан из России выдворен Ахрал Азимов — отец братьев Азимовых, проходящих по делу о теракте в Петербурге. Об этом РБК сообщила его адвокат Ольга Динзе.

«В четверг рано утром перед работой Азимова задержали. Составили административное дело, что он ругался матом на остановке. Потом, угрожая спецприемником, увезли в ФСБ. Он не подписывал никаких бумаг, но на прощание ему сказали, что жизни здесь не будет. И если решит вернуться, то против него возбудят дело. В итоге утром в пятницу его доставили до аэропорта Жуковский», — рассказала адвокат.

По словам Динзе, она созванивалась со своими клиентом в пятницу, и сейчас он находится в Кыргызстане. Ранее о задержании Ахрала Азимова РБК сообщили в отделе внутренних дел по Кунцевскому району Москвы.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, Акбарджон Джалилов совершил самоподрыв в поезде, который следовал от станции «Сенная площадь» до станции «Технологический институт». В результате теракта погибли 16 человек, включая смертника, еще свыше 60 пострадали. По делу о теракте задержаны десять человек, включая братьев Акрама и Аброра Азимовых. По мнению следствия, Акрам «занимался фальсификацией документов членов международной террористической организации», чтобы они могли попасть в Россию.