Необычное природное явление было замечено под Санкт-Петербургом

Первый день наступившего года порадовал жителей Ленинградской области необычным природным зрелищем — «световыми столбами». Явление запечатлили местные жители и опубликовали фото и видео в социальных сетях. Об этом сообщает сайт News.ru.
Оптические явления выглядели настолько впечатляюще, что казались целым лесом вертикальных лучей света. Их наблюдали сразу в нескольких населенных пунктах региона: Гарболово, Вартемяги и в целом во Всеволожском районе.
Справка 24.kg
Световые столбы — это оптическое явление, вертикальные светящиеся полосы света в небе, возникающие из-за отражения света (от Солнца, Луны, уличных фонарей) от плоских шестигранных кристаллов льда, взвешенных в холодном воздухе. Чаще всего наблюдаются зимой, когда в атмосфере образуются ледяные иглы или «алмазная пыль», особенно при низкой температуре и высокой влажности, формируя столбы, тянущиеся вверх и вниз от источника света.