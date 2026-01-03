Необычное природное явление было замечено под Санкт-Петербургом

Первый день наступившего года порадовал жителей Ленинградской области необычным природным зрелищем — «световыми столбами». Явление запечатлили местные жители и опубликовали фото и видео в социальных сетях. Об этом сообщает сайт News.ru.

Оптические явления выглядели настолько впечатляюще, что казались целым лесом вертикальных лучей света. Их наблюдали сразу в нескольких населенных пунктах региона: Гарболово, Вартемяги и в целом во Всеволожском районе.

Справка 24.kg Световые столбы — это оптическое явление, вертикальные светящиеся полосы света в небе, возникающие из-за отражения света (от Солнца, Луны, уличных фонарей) от плоских шестигранных кристаллов льда, взвешенных в холодном воздухе. Чаще всего наблюдаются зимой, когда в атмосфере образуются ледяные иглы или «алмазная пыль», особенно при низкой температуре и высокой влажности, формируя столбы, тянущиеся вверх и вниз от источника света.

Появляются столбы при значительном похолодании, когда воздух насыщается мельчайшими льдинками, преломляющими и отражающими лучи света, исходящие от разных искусственных источников освещения, таких как уличные фонари и огни зданий. Обычно подобное атмосферное чудо характерно для северных широт Арктики, поэтому увидеть его в средней полосе России считается большой удачей, вызывая восхищение и любопытство местных жителей.