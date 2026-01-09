15:20
Общество

В городе Ош приступили к расширению улицы Санкт-Петербург

В Оше приступили к расширению улицы Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что начаты подготовительные работы по реконструкции и расширению улицы Санкт-Петербург, а инициатором проекта выступил глава города Женишбек Токторбаев.

Модернизация предусматривает обновление дорожного полотна общей протяженностью 2 тысячи 40 метров и расширение улицы до 26 метров. Это повысит пропускную способность участка.

Для реализации проекта планируется освободить прилегающую территорию. Собственники строений, препятствующих расширению участка, начали добровольный демонтаж объектов.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357293/
просмотров: 152
