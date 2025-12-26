Петербург поделился опытом цифровизации городского управления с Кыргызстаном

Власти Санкт-Петербурга готовы делиться с коллегами из Кыргызстана опытом цифровизации городского управления. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям северной столицы.

Уточняется, что стороны договорились об этом во время онлайн-конференции. Представители комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга и городского мониторингового центра рассказали партнерам из Министерства цифрового развития и информационных технологий КР о решениях в области использования цифровых разработок для обеспечения безопасности в городе.

По итогам встречи стороны договорились проработать организацию ознакомительного визита кыргызстанских специалистов в Санкт-Петербург для обмена опытом по вопросу внедрения новейших технологий в процесс мониторинга безопасности.

«Профильные ведомства республики высоко оценили достигнутый уровень цифровизации в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.