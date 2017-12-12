В США задержали пассажирку самолета, угрожавшую убить всех попутчиков

Власти США задержали женщину, угрожавшую пассажирам и пытавшуюся закурить на борту самолета авиакомпании Southwest. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инцидент произошел на борту рейса, направлявшегося из Портленда в Сакраменто, штат Калифорния.

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По данным представителей перевозчика, сначала женщина пыталась закурить в уборной самолета и нарушить работу детектора дыма.

Как сообщил один из очевидцев, когда пассажирку попросили пройти на место, она стала кричать и угрожать убить всех пассажиров. Она требовала немедленной посадки самолета.

По словам очевидца, еще женщина толкнула бортпроводника. Во избежание возможных инцидентов пассажиры и члены экипажа вынуждены были удерживать ее до посадки самолета.

Пассажирка, 24-летняя Валери Курбело, сообщила, что пыталась закурить «из-за тревоги». Заявления об угрозах пассажирам девушка отрицает. Сейчас она находится в тюрьме округа Сакраменто, ей предъявлены обвинения в распространении угроз.