Из-за авиадебошира задержали вылет самолета из Бишкека в Москву. Об этом ИА «24.kg» сообщили пассажиры.

Рейс ZM561 должен был вылететь из Бишкека вчера, 20 ноября, в 18.30. Однако вылет постоянно переносили. Как позже выяснилось, на борту самолета находился пассажир в алкогольном опьянении. Его поведение показалось странным экипажу. Командир принял решение оставить его в Бишкеке.

В течение часа его выдворяли из самолета и выгружали багаж. Только в 19.30 самолет вылетел в Москву.

Однако на сайте аэропорта «Манас» в онлайн-табло указано, что вылет состоится по расписанию.

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