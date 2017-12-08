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Главу КВН Таджикистана обвинили в растрате бюджетных денег

Фото Sputnik Таджикистан. Хайрулло Мирсаидов

Руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова задержала прокуратура Согдийской области. Его обвинили в растрате бюджетных денег, сообщила Asia-Plus.

Как отмечается, данная статья таджикского законодательства предусматривает наказание в виде крупного штрафа, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

В ноябре Хайрулло Мирсаидов обратился к президенту Таджикистана, генеральному прокурору и главе Согдийской области с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за «коррумпированности чиновников Согдийской области».

Глава управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода на вопрос, отчитался ли до задержания Мирсаидов перед управлением по полученным ранее средствам, ответил: «Все вопросы по данному делу задавайте прокуратуре».

Хайрулло Мирсаидов ранее обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.
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