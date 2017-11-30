Два кыргызстанца стали жертвами грабителя в Москве

В Москве задержан грабитель, который заставил двух кыргызстанцев отдать ему деньги. Об этом сообщил телеканал «360».

По его данным, для убедительности он представился «смотрящим от братвы».

Инцидент произошел на Казанском вокзале. Используя блатной сленг, «смотрящий» сказал двум приезжим братьям, что лучше лишиться денег, чем здоровья. Мужчины возвращались домой, заработав 35 тысяч рублей. Оставшись без наличности, им пришлось бомжевать на вокзале. Там они привлекли внимание полиции и рассказали, что с ними случилось.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли грабителя, который, ничуть не смутившись, попытался склонить полицейских к сотрудничеству.

Оказалось, что задержанный уже был судим за разбои и грабежи. Сейчас он находится под арестом и ждет нового суда за грабеж.