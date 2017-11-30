Депортированный гражданин Таджикистана через Кыргызстан пытался попасть в Россию

Гражданин Таджикистана, депортированный из России, пытался попасть в РФ через Кыргызстан по паспорту брата. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, 29 ноября на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Бель-автодорожный» на паспортном контроле гражданин Таджикистана М.С., 1958 года рождения, предъявил пограничному наряду документ соотечественника. При проверке документа обнаружилось несоответствие фотографии в паспорте. Среди вещей таджикистанца найден и его внутренний паспорт.

Со слов задержанного, ранее его депортировали из России, и он хотел туда попасть, воспользовавшись загранпаспортом брата.

Нарушителя передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.