Происшествия

В Бишкеке водитель ездил на авто с фальшивыми оперативными номерами

В Бишкеке сотрудники УПСМ выявили факт использования поддельных номерных знаков и документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ходе рейдовых мероприятий. Инспекторы остановили автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился водитель, заявивший, что установленный номер якобы является оперативным и выдан силовыми структурами.

Однако у сотрудников возникли сомнения в подлинности номерного знака и свидетельства о регистрации.

В результате проверки установлено, что государственный номер и регистрационные документы являются поддельными. По данным милиции, водитель самостоятельно изготовил и использовал фальшивые номера и документы.

Машина водворена на штрафстоянку, в отношении водителя составлен протокол. Материалы переданы в соответствующие органы для юридической оценки.
https://24.kg/proisshestvija/367580/
