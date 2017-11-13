В Ноокатском районе 195 человек незаконно получали пособия

Сотрудники Управления социального развития и органов местного самоуправления Ноокатского района Ошской области незаконно назначили пособия 195 гражданам. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 166 (мошенничество) УК КР.

Государству причинен материальный ущерб на 1 миллион 94 тысячи сомов.

Установлено, что в период 2016-2017 годов должностные лица Управления социального развития и органов местного самоуправления Ноокатского района, внося ложные сведения в протокол, незаконно назначали социальные пособия 195 гражданам. Пособия назначались несмотря на то, что у этих лиц имеются источники доходов, а также оформленное на них недвижимое и движимое имущество.

Ведется следствие.