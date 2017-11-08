Пассажир Air India забыл в салоне самолета два килограмма золота

Два слитка золота весом два килограмма были найдены в салоне прибывшего в индийский город Мадурай самолета авиакомпании Air India, сообщил rambler.ru со ссылкой на издание Times of India.

По данным газеты, сотрудники санитарного контроля обнаружили слитки во вторник. Золото было спрятано в спасательный жилет, расположенный под одним из кресел.

По оценкам местных властей, стоимость слитка может превышать $77 тысяч (пять миллионов рупий).

Как сообщается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность контрабандиста, попытавшегося провезти драгоценный металл.