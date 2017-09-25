Сотрудники Беловодского айыл окмоту заключили договор без проведения закупок

Сотрудники Беловодского айыл окмоту заключили договор на выполнение работ по укреплению берегов реки Ак-Суу без проведения госзакупок. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, проверкой выявлено, что 2 июня должностные лица Беловодского айыл окмоту в нарушение закона о государственных закупках и Бюджетного кодекса, без проведения закупок и рассмотрения айыльным кенешем изменений расходной части местного бюджета заключили с ОсОО «ЛОИ» договор на выполнение берегоукрепительных работ. При этом не определены объем и смета предстоящих работ.

Так, согласно акту обследования Московского районного управления водного хозяйства от 17 августа, все отраженные виды и объемы работ не соответствуют действительности.

Противоправными действиями вышеуказанных должностных лиц государству причинен ущерб в 231 тысячу 325 сомов.

Прокуратурой Московского района по факту возбуждено уголовное дело, которое передано в Следственное управление ГСБЭП по Чуйской области для расследования.