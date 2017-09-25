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Происшествия

В Москве кыргызстанца обвиняют в ограблении граждан Китая и Вьетнама

Московская прокуратура обвиняет кыргызстанца в ограблении граждан Китая и Вьетнама. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 23-летнего гражданина КР обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. По версии следствия, обвиняемый совершил в компании сообщников два нападения в московских лифтах. 

Как сообщается, первое нападение совершено 22 сентября 2016 года в лифте одного из домов на двух граждан Китая. Пока товарищи удерживали двери лифта, обвиняемый угрожал потерпевшим «предметом, похожим на пистолет». Второй нападавший три раза ударил одного из пассажиров лифта по голове, после чего бандиты отняли у граждан Китая мобильные телефоны, золотые украшения, сумки и куртку (на общую сумму более 157 тысяч рублей) и скрылись.

Аналогичное преступление совершено 2 октября 2016 года. Тогда под удар попал гражданин Вьетнама. 

Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
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