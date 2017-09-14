Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Минтранса Кыргызстана

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Министерства транспорта и дорог Кыргызстана. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, управление ГСБЭП по Бишкеку собрало материал в отношении группы реализации инвестиционных проектов, в функции которой входили подготовка и выполнение необходимых действий по приемке и оплате выполненных работ.

Стало известно, что между Министерством транспорта КР и китайской корпорацией C-R-B подписано контрактное соглашение о проектировании, строительстве и реконструкции автодорог, в рамках которого предусматривалась закупка автотранспортных средств на $654 тысячи. Было приобретено 7 автомашин.

Однако, как сообщили в финполе, согласно аудиторскому заключению, должностные лица ГРИП вопреки интересам государства при принятии выполненных работ указали стоимость без учета фактической закупочной цены, то есть без соответствующей корректировки в сторону уменьшения. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере — 16 миллионов сомов.

13 сентября прокуратура Бишкека возбудила по факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) УК КР.