Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка по поддельному свидетельству о рождении

Для вывоза ребенка за границу кыргызстанка подделала свидетельство о рождении. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.
По его данным, 14 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» при оформлении рейса в Москву задержали гражданку Кыргызстана 37-летнюю И.С., пытавшуюся вывезти за пределы Кыргызстана двухлетнего ребенка по поддельному свидетельству о рождении.
Со слов задержанной, она подделала свидетельство о рождении из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд.
В тот же день при оформлении рейса в Новосибирск пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» задержали гражданина Таджикистана за попытку нарушения государственной границы с поддельным паспортом Кыргызской Республики.
Он предъявил ID-card с признаками полной подделки. Ранее он депортирован из России в Таджикистан. Чтобы снова въехать в РФ, решил использовать поддельный документ.
После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам ГКНБ КР.