Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка по поддельному свидетельству о рождении

Для вывоза ребенка за границу кыргызстанка подделала свидетельство о рождении. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, 14 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» при оформлении рейса в Москву задержали гражданку Кыргызстана 37-летнюю И.С., пытавшуюся вывезти за пределы Кыргызстана двухлетнего ребенка по поддельному свидетельству о рождении.

Со слов задержанной, она подделала свидетельство о рождении из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд.

В тот же день при оформлении рейса в Новосибирск пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» задержали гражданина Таджикистана за попытку нарушения государственной границы с поддельным паспортом Кыргызской Республики.

Он предъявил ID-card с признаками полной подделки. Ранее он депортирован из России в Таджикистан. Чтобы снова въехать в РФ, решил использовать поддельный документ.

После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам ГКНБ КР.