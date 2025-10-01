На таможне задержаны автомобили, поставленные на учет по поддельным документам

В Северо-Восточной таможне задержаны автомобили, поставленные на учет по поддельным документам, сообщает Государственная таможенная служба.

Установлено, что в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водителей были поставлены на учет автомобили: «Lexus GX 470», 2008 года выпуска; «Toyota Sequoia», 2008 года выпуска; «Lexus GX 460», 2014 года выпуска; «Toyota Land Cruiser», 2019 года выпуска.

По информации госагентства, основанием для регистрации послужили свидетельства о регистрации, якобы выданные в Республике Беларусь. Однако, по официальному ответу Государственного таможенного комитета Беларуси, таможенное оформление этих машин не проводилось, а их регистрация в органах Государственной автомобильной инспекции отсутствует.

Фото ГТС. Авто на поддельном учете

В ходе проверки установлено, что автомобили поставлены на учет по поддельным документам. Транспортные средства задержаны, составлены протоколы и помещены на склады временного хранения в соответствии со статьей 379 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Общий ущерб государству составил более 8 миллионов 289 тысяч сомов. На сегодняшний день Следственным управлением ГТС уже взыскано 5 миллионов 974 тысячи 220 сомов.