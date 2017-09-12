Подробности перестрелки в Киеве, где пострадали кыргызстанцы

Подробности о перестрелке в Киеве, в которой пострадали кыргызстанцы, сообщили российские СМИ.

Напомним, ранее со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины сообщили, что два человека получили ранения в результате стрельбы в Шевченковском районе Киева.

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«В один день — пятницу, 8 сентября — в Киеве произошло два громких криминальных события. И просто чудом не пострадали случайные прохожие. Произошла погоня со стрельбой. Стреляли из «Опеля» на иностранных номерах по «Ягуару», также с иностранным номером.

Два человека из «Ягуара» с многочисленными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. «Опель» был брошен недалеко на дороге, в его салоне лежал автомат. Потерпевшие, граждане Кыргызстана, прооперированы, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что случившееся указывает на то, что два гостя столицы не должны были выжить.

«В них стреляли наверняка. Полиция рассматривает разные версии, не исключая, что это были бандитские разборки. Два бизнесмена из Кыргызстана могут быть причастны к поставкам наркотиков, но это только одно из предположений», — написали СМИ.