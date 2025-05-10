Лидеры стран ЕС совершают визит в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня утром прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киеве. Там их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Андрей Ермак, сообщает DW.

«Ожидаем важные решения и дальнейшее «цементирование» европейской солидарности и поддержки Украины», — прокомментировал визит Мерца, Макрона и Стармера глава украинского МИДа.

Андрей Ермак в свою очередь заявил: «Много работы, немало тем для обсуждения. Необходимо заканчивать эту войну справедливым миром. Необходимо заставить Москву пойти на прекращение огня».

В украинской столице к Мерцу, Макрону и Стармеру присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск, после чего все четверо встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы <...> будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной» в свете продолжающегося российского вторжения, написал Фридрих Мерц. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу лидера США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне.

«Вместе с Соединенными Штатами мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры, которые должны быть начаты как можно скорее с целью технической реализации прекращения огня и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения», — добавил недавно избранный федеральный канцлер.

Наконец, он пообещал расширять поддержку Украины. «До тех пор, пока РФ не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем и далее усиливать давление на российскую военную машину», — заключил Фридрих Мерц.