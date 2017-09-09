В Киеве произошла перестрелка. Пострадали кыргызстанцы

Два человека получили ранения в результате стрельбы в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Киеве.

Накануне правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль Opel с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат. Через несколько минут на линию «102» поступила информация о том, что за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Полицейские обнаружили автомобиль Jaguar с повреждениями от выстрелов и следы крови в салоне. Установлено, что злоумышленники двигались на автомобиле Opel, который оставили на улице Белорусской. По предварительной информации, их было двое. Во дворе дома, куда они бежали, оперативники нашли спортивную сумку, в которой обнаружили рожок к автомату, балаклаву, зажигалку и окурки.