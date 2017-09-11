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Врача, обвиняемого в изнасиловании ребенка, поместили в ИВС

Врача, обвиняемого в изнасиловании ребенка, в минувшую субботу поместили в ИВС Кеминского РОВД. Сегодня будет вынесена санкция суда. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, дежурного врача, терапевта Центра общеврачебной практики города Орловки обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. В заявлении матери говорится, что врач сделал девочке укол, под воздействием которого она не могла сопротивляться.

Возбуждено уголовное дело по статье 133 УК КР (развратные действия). Назначены все необходимые экспертизы. Продолжается следствие.
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