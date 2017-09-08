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Происшествия

На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка

Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), сообщают РИА «Новости».

Ранее представитель ФИАН сообщил, что на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах.

Буря носит планетарный характер.

По данным лаборатории, серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса «М» мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке.

В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

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