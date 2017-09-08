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Происшествия

Российская авиация уничтожила военного руководителя «Исламского государства»

Фото ВВС. Гулмурод Халимов, которого в России называют «министром войны» ИГ

Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов, примкнувший к запрещенной во многих странах группировке «Исламское государство», убит под Дейр-эз-Зором в результате авиаудара. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило РИА «Новости».

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Как отмечается, вместе с Гулмуродом Халимовым авиаударом уничтожили еще троих влиятельных полевых командиров ИГ во время совещания на командном пункте террористов. Среди них «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы боевиков. В Минобороны РФ отметили, что ряд европейских спецслужб считают его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года.

«После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы «Хмеймим» подняли два самолета Су-34 и Су-35, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», — говорится в сообщении ведомства.

Другие источники эту информацию пока не подтвердили, отметила ВВС.

Кто такой Гулмурод Халимов

Командир отряда специального назначения МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов исчез в конце апреля 2015 года.

Позже в Интернете появилось его видеообращение, в котором он обвинил таджикские власти в преследовании мусульман страны и призвал сотрудников правоохранительных органов и таджикских мигрантов присоединиться к «Исламскому государству».

«Вы приняли закон, что на улице нельзя читать намаз, — говорил Гулмурод Халимов. — Слушайте, президент, министры, вы не знаете, сколько здесь ребят, братьев ждут и рвутся в Таджикистан, чтобы идти туда и восстановить шариат. Мы придем к вам!»

  • 41-летний Гулмурод Халимов — профессиональный снайпер, проходил военную подготовку в войсках специального назначения в России и США, служил в президентской гвардии Таджикистана, участвовал в военных операциях против сил оппозиции на востоке страны, в Раштской долине в 2009 году и в Хороге в 2012-м.
  • Госдепартамент США назначил за информацию о точном местонахождении Халимова награду в $3 миллиона.
  • В июле 2017 года таджикские власти сообщили, что в ходе спецоперации убито несколько родственников Халимова, направлявшихся в Сирию.
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