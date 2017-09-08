Российская авиация уничтожила военного руководителя «Исламского государства»

Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов, примкнувший к запрещенной во многих странах группировке «Исламское государство», убит под Дейр-эз-Зором в результате авиаудара. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило РИА «Новости».
«После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы «Хмеймим» подняли два самолета Су-34 и Су-35, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», — говорится в сообщении ведомства.
Другие источники эту информацию пока не подтвердили, отметила ВВС.
Кто такой Гулмурод Халимов
Командир отряда специального назначения МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов исчез в конце апреля 2015 года.
Позже в Интернете появилось его видеообращение, в котором он обвинил таджикские власти в преследовании мусульман страны и призвал сотрудников правоохранительных органов и таджикских мигрантов присоединиться к «Исламскому государству».
«Вы приняли закон, что на улице нельзя читать намаз, — говорил Гулмурод Халимов. — Слушайте, президент, министры, вы не знаете, сколько здесь ребят, братьев ждут и рвутся в Таджикистан, чтобы идти туда и восстановить шариат. Мы придем к вам!»
- 41-летний Гулмурод Халимов — профессиональный снайпер, проходил военную подготовку в войсках специального назначения в России и США, служил в президентской гвардии Таджикистана, участвовал в военных операциях против сил оппозиции на востоке страны, в Раштской долине в 2009 году и в Хороге в 2012-м.
- Госдепартамент США назначил за информацию о точном местонахождении Халимова награду в $3 миллиона.
- В июле 2017 года таджикские власти сообщили, что в ходе спецоперации убито несколько родственников Халимова, направлявшихся в Сирию.