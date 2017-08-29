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Общество

У боевиков ИГ нашли паспорта граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Иракские военные при зачистке районов города Талль-Афара, освобожденного от боевиков группировки «Исламское государство», обнаружили сотни документов, в том числе паспорта граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, командующий операцией заявил о полном освобождении Талль-Афара. Документы обнаружили в здании так называемого армейского дивана (управления).

«Диван солдат хранил десятки или сотни документов, которые будут переданы в спецслужбы для отслеживания информации», — говорится в сообщении.

По информации российских журналистов, получивших доступ к ряду документов о записи в ИГ боевиков-иностранцев, большинство из них — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также Судана и Китая. Среди бумаг есть и документы о сроках их пребывания в группировке и боях, в которых они участвовали в Афганистане, разных частях Сирии и Ирака.

Талль-Афар был крупным оплотом террористов на границе Ирака и Сирии, к западу от ранее освобожденной «столицы» «Исламского государства» Мосула.
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