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Происшествия

Опять педофил? Родственник пытался изнасиловать пятилетнюю девочку

Дальний родственник пытался изнасиловать пятилетнюю девочку. Об этом ИА «24.kg» сообщил прокурор Бакай-Атинского района Таласской области Замирбек Жумабеков.

Инцидент произошел в селе Бакай-Ата. «Попытка изнасилования была 20 августа, а 29 августа поступило заявление от матери ребенка. В тот же день возбудили дело. Телесных повреждений не обнаружено, но мы возбудили дело по факту. Подозреваемый задержан. В данное время ведется следствие», — проинформировал Замирбек Жумабеков.

Прокурор отметил, что сейчас мать пишет заявление в РОВД о том, что факта изнасилования не было. «Но следствие продолжится, и по результатам будет установлено, виновен подозреваемый или нет», — резюмировал он.
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